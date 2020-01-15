山西核心期刊《银行家》刊发主编书法及儿子散文引质疑

中国社科院原党委书记王松奇长期在其担任主编的《银行家》杂志开设“父子集”专栏，刊发自己的书法和儿子王青石的文章数十篇，同时还在该期刊推介儿子新书。

根据新华每日电讯报道，近期一篇发表于核心期刊《冰川冻土》、吹捧“导师崇高感”和“师娘优美感”的另类论文引起舆论质疑，余波尚未平息，又有一本核心期刊引来关注。中国社会科学院金融研究所原党委书记王松奇长期在其担任主编的《银行家》杂志开设“父子集”专栏，刊发自己的书法和儿子王青石的文章，至今已有数十篇。从知网检索看出，王青石2006年首次在《银行家》发表散文和诗歌时年仅10岁。王松奇还曾在该期刊发表《爸爸的话》，推介儿子新书。

公开信息显示，《银行家》是山西省社科院主管、被列为中国社会科学院人文核心期刊目录的一本专业刊物。该期刊宣称“以推动中国金融业改革与发展为己任，密切关注中国金融改革和金融发展的进程”，志在成为“聚焦业内发展的镜头，了解国外动态的窗口，反映中国国情的阵地，总结政策得失的平台，记录精彩人生的档案”。

作为行业内重要的专业核心期刊，为何大量刊登与期刊定位无关的稿件？王松奇在2007年第一期的《银行家》杂志的《王松奇按语》一文中表示，“在给《银行家》写稿子之前，他(其子王青石）已经写了150多篇作品，其中已有11篇在《中国少年报》《中国少年儿童》杂志和《中国少年英语报》上发表。”王松奇认为儿子的作品“文笔清纯生动，风格华丽隽永，像是一股清新的风吹进了《文化休闲》栏目”。

不过，王松奇也很清楚自己这种做法不妥，曾在文章中自问：在自己主编的杂志上发表自己儿子的作品算不算是“以权谋私”？但他经过思考后表示，“我儿子王青石的才气远在我之上，他的文章和诗歌是我们这些已略有文名的教授在当年写不出来，现在更写不出来。我连续三期甘冒风险刊登我儿子王青石的文章，实际上就是要显露一种所谓‘外举不避仇，内举不避亲’的处世姿态和不拘俗套，文章至上的办刊理念。”

王青石的文章到底如何？阅读知网检索的文章可知，虽然“文无定式”，但王松奇对自己儿子文章的评价，恐怕有些言过其实。

作为一份金融领域的核心期刊，《银行家》的选稿流程如何，这类稿件是如何登上版面的呢？王松奇回应说，《银行家》杂志主要刊登银行业的实践业务、前沿问题和国外的一些先进管理经验等。而其中《文化休闲》栏目主要刊登各种诗歌、书法、绘画、回忆录等作品。“所有的稿件都有专门的团队策划、审稿。”王松奇说，他认为刊登自己的书法作品和孩子的文章“没有问题”。

但据了解，由于有大量的发稿需求，该期刊的版面很紧张，审稿周期需2个月左右。不少业内人士纷纷“吐槽”。他们认为，既然是专业杂志就应该多刊登学术性、实操性的文章，“核心期刊就应该有核心期刊的样子”。

和学生对导师与师娘的推崇相似，父亲对儿子的喜爱甚至宠爱、偏爱，都可以理解。如果这些文章发在自媒体上，绝对不会有如此大的争议。但是，徇私情决不能用公器，将核心期刊当作“自留地”，在自己担任主编的期刊大量刊发自己和儿子的作品，无疑越过了边界，挤压了真正有学术和实践价值的研究发现的空间，有“以权谋私”的嫌疑。

这种乱作为，恐怕也是一种学术腐败。