美财长：周三公布的文件将显示中美贸易协议完全可执行

美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)周二表示，定于周三公布的协议文件将向怀疑者展示，第一阶段中美贸易协议将完全可执行，其中包括中国避免操纵人民币汇率的承诺。

根据路透社报道，美国总统特朗普将和中国国务院副总理刘鹤在白宫签署这份协议，标志着持续了18个月的贸易争端暂时休战。这场针锋相对的争端阻碍了美国企业投资并拖累全球经济成长。

“明天我们将公布这些文件，人们将能够看到非常详细的争议解决过程，”姆努钦对福克斯商业频道表示。“这是一项可执行的协议，正如总统要求的那样。”

姆努钦还驳斥了他所说的外界“误报”。此前有消息称双方已经在第一阶段经贸协议之外达成了其它共识。

他说，在达成可执行的第二阶段协议之前，美国将维持对中国商品的关税。

他称，“不存在附带协议。总统会降低关税的唯一可能方式，就是第二阶段的协议，这个协议也必须完全可以执行。”

姆努钦的访问是在白宫拍摄，当时美国和中国官员在美国贸易代表莱特希泽办公室会面的时间较预期来得久，引发外界担心可能在最后一刻出现变卦。

Berkeley Research Group合伙人、前美国贸易代表署高阶官员博罗德曼（Harry Broadman）表示，把协议翻译成中文花费了超过一个月的时间，这令人感到意外。

莱特希泽周一承认翻译工作尚未完成，但称已经接近完成，将会在周三签署之前公布。

博罗德曼指出，“86页的文件花了好长时间翻译，这真的很重要。”他称在签署仪式之后再公布文本的作法并无不寻常之处，但令人好奇的是为什么花了这么久时间翻译。

一位了解谈判情况的行业消息人士称，仍然存在贸易协议全部文本不会如预期在周三公布的可能性。

“有些迹象显示协议的全部文本将不会公布，因为存在中国无法履行所有具体承诺的担忧，”这名消息人士表示。

从姆努钦的言论中并不能立即得知他的意思是否是公布该协议的实际文本，因为他提及的是“文件”，并没有使用“文本”一词。

姆努钦说，他认为这项贸易协议“对于美国企业和美国农民是一大胜利”。

他说，按照该协议，中国承诺在未来两年内额外购买2,000亿美元的美国商品和服务。他还表示，一旦第二阶段协议搞定结构性改革问题，美国企业和农民可以获得更多好处。