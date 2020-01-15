中共十九届中纪委第四次全会公报：深化纪检监察体制改革

中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第四次全体会议公报指出，要不断增强“两个维护”的自觉性坚定性，加强对坚持中国特色社会主义制度，深化纪检监察体制改革以及发挥纪委监委专责监督作用。

根据中央纪委国家监委网站今天发布的消息，全会指出，要深化拓展群众身边腐败和作风问题整治，持续严惩扶贫和民生领域腐败、涉黑涉恶腐败及“保护伞”。持之以恒抓好中央八项规定精神落实，集中整治形式主义、官僚主义。深化政治巡视和巡视整改，完善巡视巡察工作格局。

全会要求，不断增强“两个维护”的自觉性坚定性，加强对坚持中国特色社会主义制度、落实党中央重大决策部署和习近平指示批示精神、落实全面从严治党责任情况的监督检查，贯彻落实党的十九届四中全会精神情况的监督检查，严明政治纪律和政治规矩，确保党中央政令畅通，确保权力在正确轨道上运行。

同时，全力保障脱贫攻坚决战决胜，集中整治群众反映强烈的突出问题。强化对脱贫工作绩效、脱贫政策连续性稳定性，以及脱贫摘帽后“不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”情况的监督检查，对搞数字脱贫、虚假脱贫的严肃问责，对贪污侵占、吃拿卡要、优亲厚友的从严查处。精准查处涉黑涉恶腐败及“保护伞”案件。深入开展民生领域损害群众利益问题集中整治。

全会还要求，持续深化纪检监察体制改革，推动健全党和国家监督体系，并发挥纪委监委专责监督作用，加强对权力运行的监督；巩固拓展作风建设成效，推动化风成俗、成为习惯，以及完善巡视巡察上下联动工作格局，促进巡视巡察与其他各类监督贯通融合。同时构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利，并建设高素质专业化干部队伍，做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士。