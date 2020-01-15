应邀与何君尧辩修例风波 黄秋生临时缺席

继去年11月香港艺人陈百祥、杜汶泽在香港电台就修例风波进行论战，香港立法会议员何君尧、艺人黄秋生昨晚（1月14日）也获邀就“论良知谈正义”进行对谈，引发外界关注。但黄秋生因岳父去世，自己又切伤手指，所以临时缺席。

综合香港《明报》及香港01网站报道，黄秋生与何君尧原本昨晚出席港台《视点31》对谈，题目为“论良知谈正义”。

昨晚7时40分，何君尧抵达港台，现场聚集逾百名支持者，有人高举纸牌横幅等“支持战狼何君尧”。但节目晚上8时开始，黄秋生迟迟未见人，监制尤翠茵向媒体交代黄秋生因突发事件未能出席，但她会继续访问何君尧，其他记者也会现场访问秋生。

节目开始后，先播出黄秋生在医院外接受访问的画面，可见到他的左手拇指包扎着。黄秋生交代缺席原因称，因岳父气喘送院，急召救护车，原本他想煲汤给岳父喝，岂料不慎切伤拇指，需要到医院缝针，之后又收到岳父去世噩耗。接连意外导致他无法现身直播参加辩论。

就当晚的辩论题目“论良知谈正义”，黄秋生说，正义和良知都是哲学问题，这两个题目可以写一篇论文。谈及警方执法与“7·21”元朗事件，他认为引起大家恐慌和顾虑，有必要调查，但不是说全香港警察都是坏人。但现在警方制度有问题，应调查警察“暴力”这种“异常行径”。

对于香港前景，黄秋生说：“有人就有希望，我对香港市民好有信心。”每个人看同一件事有不同的反差，黑白中间有很多灰色地带。他认为大家应各尽其责，内心守护住香港人一直以来的价值。

何君尧在接受主持人访问时表示，遗憾未能与黄秋生对谈。对于黄秋生所说有部分警察执法不正当，“黑白不明”，何君尧表示，任何人犯法都要绳之于法，不规限在“7.21”事件。

主持人称现在“7.21”事件仍未厘清，何君尧说，自己立场没有任何改变，称将事件与他挂钩不符合法治理念。

对于“7.21”事件如何处理，何君尧认为需要按法律办事，挑衅、参与的人都应调查。

何君尧在节目后受访再提及“7.21”事件时说，反修例运动发生了200多天，不只是“7.21”事件，“7.21”任何人犯法包括议员、市民、警察及暴徒都要面对法律后果，并说自己“真金不怕洪炉火”，不怕被调查。