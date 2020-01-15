花旗：料中美第二阶段料谈判困难 但对市场和经济影响会逐渐减退

花旗私人银行分析，中美第二阶段料谈判将非常困难，但对市场和经济的影响会渐渐减退。

根据路透社报道，花旗私人银行周三称，预计中美第二阶段协议谈判非常困难，因聚焦于非经济层面，但是对于市场和经济的影响会渐渐减退，企业盈利可望。

该行亚洲投资策略主管彭程在记者会上表示，今年来说，中美达成第一阶段协议已很足够，第二阶段能不能谈成并不重要，因为自贸易战开打以来，很多企业做了很多准备，从东盟占美国进口比例直线上升到越南政府停批新项目可见，各个企业已经预期中美竞争局面将会维持很多年。

“第二阶段谈判涉及美国想要的中国改革如知识产权保护、停止科技转移等等，不单是经济层面的事，所以会有很大困难，但是大家熟悉和习惯了中美竞争变成常态后，对市场、经济的影响就会愈来愈少。”他说。

他认为，今年中国经济情况较好，库存补充的需要将推动工业生产和利润复苏，企业盈利有望获得上修，市盈率上升。

人民币汇率方面，花旗私人银行亚洲投资策略师张敏华称，最近美国将中国剔出汇率操纵国名单，反映两国在人民币的看法上取得共识。如果中美贸易关税没有进一步削减，人民币兑美元将在7.0附近；若再减关税，人民币可望在6.7-6.85。

美国总统特朗普将和中国国务院副总理刘鹤很快将在白宫签署第一阶段贸易协议，标志着持续了18个月的贸易争端暂时休战。这场针锋相对的争端阻碍了美国企业投资并拖累全球经济成长。

