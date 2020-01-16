新华社评中美首阶段经贸协议签署：合作是中美两国唯一正确的选择

新华社就中美签署首阶段经贸协议发表评论文章，称事实证明，合作是中美两国唯一正确的选择，相向而行才是问题解决之道，坚持对话协商，办法总比困难多。

根据新华社报道，当地时间1月15日13时许，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国总统特朗普正式签署中美第一阶段经贸协议。评论文章称，这是双方从大局出发，朝着解决经贸分歧的正确方向迈出的重要一步，不仅为妥善处理后续问题奠定良好基础，也为推动两国经贸关系重回正轨、促进世界经济的稳定与发展注入正能量，有利于中国、有利于美国，也有利于全世界。

文章提到，美国白宫东厅内，1个多小时的协议签署仪式，跨越了过去近两年中美经贸磋商“打打谈谈、边谈边打”的艰难历程。这是来之不易的阶段性成果，更是博弈和斗争得来的结果，意味着世界上最大的两个经济体正尝试寻找一种更理性的方式打破困境。事实证明，合作是中美两国唯一正确的选择，相向而行才是问题解决之道。只要秉持平等和相互尊重的原则，坚持对话协商，办法总比困难多。

中美两个大国虽然在政治制度、意识形态等方面存在差异，但也有巨大的共同利益。中美经贸磋商能够破冰，求同存异是关键一步。只要双方牢牢把握住两国人民的根本利益，尊重彼此尊严、主权、核心利益，就没有克服不了的困难。

从协议内容看，无论是双方扩大农产品、制成品、能源、服务等领域的贸易规模，进一步放宽市场准入，还是双方承诺加大知识产权保护力度，并建立双边评估和争端解决安排，以及美方承诺取消部分对华产品加征关税等，协议在相当程度上解决了双方关切，既顺应中国深化改革开放和推进高质量发展的大方向，有利于满足中国市场日益扩大的需求、保持国际收支基本平衡，也有利于两国工商界和消费者，实现了双方互利共赢，受到国际社会、金融市场的普遍欢迎。

文章说，协议的签署启示我们，越是复杂情况，越要保持战略定力，关键要办好自己的事情。近两年的中美经贸磋商，正值中国决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键期。国际形势波谲云诡，国内改革发展任务艰巨繁重，面对各种唱空和质疑之声，中国经济不但没有如中美贸易战之初美方预言的被“轻易击垮”，反而一直保持6%以上的增速稳中有进，到去年底经济总量接近100万亿元人民币（19万亿新元），人均国内生产总值超过1万美元，压力面前企业和民众的心态也更加成熟淡定。

文章也强调，第一阶段协议的签署，并不意味着一劳永逸、万事大吉。前期中美经贸磋商的跌宕起伏表明，第一阶段协议的签署是解决中美经贸问题良好的开端，当下首要是努力把协议落实好。凡事预则立，不预则废。要充分认清中美经贸问题的长期性、复杂性、艰巨性，中美双方应按照两国元首确定的原则精神，始终把握经贸合作互利共赢的主流，用好协议达成的争端解决机制等对话平台，沿着解决问题的正确路径相向而行，为新时代中美经贸关系创造良好的开端。

文章最后说，中国要发展，最终要靠自己。面对前行路上的困难挑战，要始终坚信办法总比困难多，因为中国有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有中国特色社会主义的制度优势，有70年积累的坚实基础和丰富经验，更有勤劳智慧的人民。

