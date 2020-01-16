美中贸易全国委员会会长：中美协议签署有助互利共赢

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示, 中美签署的第一阶段经贸协议是一份互利共赢协议，美国商界对此十分欢迎。

根据央视新闻客户端消息，对于中美第一阶段经贸协议的签署，美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，美国商界对此十分欢迎，这是一份互利共赢的协议，希望协议可以在中美双方经贸乃至其他领域发挥建设性作用，而这不仅有利于美中两国人民，更有利于整个世界的发展。

美中贸易全国委员会会长 克雷格·艾伦：我们非常高兴，美中经贸谈判的第一阶段协议签署让我尤其高兴的是，这份协议有利于中国，同时也有利于美国。美中双方都会从中受益。

艾伦表示，协议的签署对中美两国的知识产权、金融服务、农业等领域产生诸多影响，协议的签署也有利于中美关系的改善。

美中贸易全国委员会会长 克雷格·艾伦：这份协议给我们提供了一个平台。我们可以在此基础上，在经济、商业，以及更高层面建立一种更牢固、更可持续的美中双边关系。

艾伦表示，美中贸易全国委员会将全力支持协议的推进；他说，美中合则两利，良好的美中关系不仅有利于两国的发展，更有利于世界。

美中贸易全国委员会会长 克雷格·艾伦：我们进入了新的十年，我非常希望在经历了一些巨大压力之后，我们现在可以进入一个建设期，互利互惠、合作共存。我们需要这样，不仅是为了美中两国人民，更是为了整个世界。