中国多数省份今年下调GDP目标

中国26省份政府工作报告相继出炉，多数省份GDP增长目标下调，不过也有省份逆势上调。

根据中新网报道，截至1月15日，至少有26个省份在政府工作报告提出了2020年GDP预期增长目标。较2019年相比，多数省份GDP增长目标下调，不过也有省份逆势上调。

当前国际环境不稳定不确定因素增多，世界经济贸易增长继续放缓，中国经济下行压力依然较大。在此形势下，多数省份2020年GDP预期目标较去年有所下调。

其中，西藏2020年GDP增长目标为9%左右，目前是已公布GDP增长目标省份中最高的，但是比2019年10%左右的目标有所下调；贵州2020年GDP增长目标由去年的9%左右下调到8%左右。

北京、上海、广东2020年GDP增长目标为6%左右，均较去年的6%-6.5%目标有所调整；江苏2020年GDP增长目标由去年的6.5%以上调整为6%左右。

江苏省发改委主任李侃桢解读称，随着经济下行压力加大、外部挑战增多，既要为高质量发展的“进”积蓄势能，又要为更大力度转型升级的“优”留出空间，6%的增速既具有较好的支撑条件，也保持了延续性、稳定性。

此外，也有一些省份2020年GDP增长目标跟2019年持平。

其中，重庆2020年GDP增长目标为6%，河北2020年GDP增长目标为6.5%左右，内蒙古2020年GDP增长目标为6%左右，新疆2020年GDP增长目标为5.5%左右，吉林省2020年GDP增长目标为5%-6%，均与2019年预期目标一致。

而天津逆势上调2020年GDP增长目标，天津2020年GDP增长目标为增长5%左右，这相比于2019年的4.5%左右有所上调。

天津市市长张国清表示，天津正处在负重前行、爬坡过坎、滚石上山的紧要关头，面临的形势依然严峻。既要正视困难迎接挑战，更要保持定力增强信心。

另外，去年广东省、江苏省经济总量预计将首次进入“10万亿GDP俱乐部”。广东省政府工作报告指出，初步预计2019年广东地区生产总值10.5万亿元（人民币，下同，2.05万亿新元）以上，同比增长6.3%左右。江苏省政府工作报告预计，2019年江苏省地区生产总值增长6.4%左右，总量可望达到10万亿元左右。

浙江省2019年GDP首次突破6万亿元，增长6.8%；河南省GDP预计突破5万亿元，增长7%以上；湖北GDP首次突破4万亿元，预计增长7.8%左右。