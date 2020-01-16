莆田军分区任职大会显示，少将吴喜铧已任福建省军区司令员，他此前在火箭军任职，曾任原总参谋部应急办副主任，曾多次代表军委出席新闻发布会，就热点问题强硬表态。

根据《新京报》报道，据莆田网消息，莆田军分区党委第一书记近期召开任职大会，福建省军区司令员吴喜铧宣读任职决定并颁发任职通知书，莆田市委书记刘建洋任莆田军分区党委委员、常委、第一书记。

上述消息显示，少将吴喜铧已任福建省军区司令员，2020年1月8日，他曾以福建省军区党委领导身份，出席省军区党委十届四次全体（扩大）会议。

据公开资料，吴喜铧此前在火箭军任职，曾任原总参谋部应急办副主任。他曾多次代表军委出席新闻发布会，就热点问题强硬表态。

2013年4月，吴喜铧在出席发表《中国武装力量的多样化运用》白皮书新闻发布会时，对“军队是否倾向于使用武力解决国家领土和主权争端”作出回应。

他表示，中国国防政策的防御性与捍卫国家核心利益的坚定性是统一的。我们热爱和平，致力于和平发展，但绝不会以牺牲国家核心利益为代价。

“我们反对战争，不希望打仗，但如果有人要把战争强加到我们头上，我们就必须能够决战决胜、不辱使命。”他说。

军改后，吴喜铧的新职务并未披露。

2017年7月，火箭军举行晋升将官仪式，吴喜铧由大校军衔晋升为少将军衔。

原任福建省军区司令员的是王滨少将，此前在海军服役。