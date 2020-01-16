中国去年12月70城房价指数同比升6.6% 涨幅为近一年半最小

中国去年12月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升6.6%，涨幅为近一年半最小，环比升0.3%。

根据路透社报道，据中国国家统计局周四公布数据测算，2019年12月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升6.6%，低于上月升幅7.1%且涨幅为2018年7月以来最小，房价同比连涨51个月；环比涨0.3%，与上月一致，连涨56个月。

据路透测算，12月新房价格指数共有50个城市环比上涨（上月为44个），四个持平（上月五个），16个下跌（上月21个）。

“一线城市新建商品住宅销售价格涨幅回落；二手住宅涨幅略有扩大。”统计局城市司首席统计师孔鹏称，二三线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅微扩，同比涨幅回落；二手住宅涨幅均相同或回落。

统计局数据显示，一线城市北京、上海、深圳和广州新房价格指数环比分别为上升0.4%、持平、上升0.7%和下降0.3%。

自2018年1月起，国家统计局取消保障性住房销售价格统计指标，只编发新建商品住宅销售价格指数，不再编发新建住宅销售价格指数。

中央经济工作会议重申“房住不炒”的定位，更强调“稳”，表示要全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。分析人士指出，大涨不是稳大跌也不是稳，2020年楼市调控政策会相对温和。

中国住房和城乡建设部就2020年重点任务作出安排，提出2020年要着力稳地价稳房价稳预期，保持房地产市场平稳健康发展，着力培育和发展租赁住房，促进解决新市民等群体的住房问题。严格把握棚改范围和标准，稳步推进棚户区改造。

中国指数研究院月初公布的百城房价指数环比上涨0.42%，较前月涨幅0.21%有所扩大，多数城市房价涨跌幅依旧在平稳区间。环比上涨和下跌的城市分别为69个（上月55个）和25个（上月40个），六个城市持平。

中指院预计未来房地产市场整体将持续平稳运行，但各城市间会延续分化态势，一线、核心二线城市有望保持稳定；部分前期需求透支严重且基本面缺乏支撑的三四线城市，将面临一定调整压力。