英国文化大臣：华为不会参与关键国家基建

英国文化大臣摩根（Nicky Morgan）表示，英国政府在权衡华为技术有限公司能否在5G电信网络中发挥作用时，将确保其不参与“关键的国家基础设施建设”。

据彭博社报道，摩根在接受彭博电视采访时表示，安全是“重中之重”。

摩根说，“我想十分明确地说明一点，华为不会参与我们关键的国家基础设施。”“政府做出该决定时，这一基础设施的安全和保障绝对是重中之重。”

摩根表示，政府决策时，将考虑“五眼联盟”情报分享伙伴的观点。

“五眼联盟”是美国、加拿大、澳大利亚、新西兰和英国组成的情报联盟。

虽然美国方面施加强大的压力，希望英国完全禁止华为，但摩根几乎没有排除英国准备允许华为至少为下一代宽带网络供应部分设备的可能。英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）周二暗示，政府不会完全封锁华为，他对BBC表示，选民理应获得“最佳的技术”。

摩根也响应了首相约翰逊的说法，指出选民已经在上月的大选中表明，改善联通和基建应当是优先事项。她指出，政府决定援助欧洲最大的区域性航空公司、为英国主要城市提供航班服务的Flybe，也源自同样的政策考量。

摩根表示，在鼓励科技公司在这里落地方面，5G以及5G的推出非常重要，因此，在做出这一决定的时候，有多个不同的因素。

摩根说，英国国家安全委员会将会讨论华为问题，将由所有大臣集体负责政府决策。她拒绝给出确切的时间。

她表示，“政府非常明白，我们需要做出这一决定，我们知道大家都在等待指引。”