京沪高铁股票今挂牌上市迅速涨停 涨幅超43%

中国高铁第一股“京沪高铁”股票上市首日迅速顶格涨停，涨幅为43.24%，股票临时停牌。

根据澎湃新闻报道，京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“京沪高铁公司”）在上海证券交易所主板今天挂牌上市，股票名称为“京沪高铁”，上市首日，京沪高铁上市迅速顶格涨停，涨幅43.24%，股票临时停牌。

该股票每股发行价为4.88元（人民币，0.95新元），累计发行62.86亿股，占总股本12.8%。

当日，国铁集团党组书记、董事长陆东福等为京沪高铁鸣锣开市，标志着“中国高铁第一股”成功登陆A股，铁路股份制改造取得重要进展。

国铁集团相关部门负责人介绍，京沪高铁公司是2007年成立的股份有限公司，自2014年以来已连续5年实现盈利。推动京沪高铁公司上市，是国铁集团深入贯彻落实中央关于深化国企改革、加快推动股份制改造决策部署，实现优质资产股改上市的重要举措，是国铁企业大力发展混合所有制经济、促进资本结构优化调整、推进铁路高质量发展的具体行动，在中国铁路改革进程中具有标志性意义。

2019年11月14日，京沪高铁公司IPO申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核通过，12月20日获得IPO批文。人民日报、易方达基金等21家国有资本、扶贫投资基金、战略配售基金积极参与了京沪高铁战略配售。

该负责人介绍，京沪高铁连接京津冀和“长三角”两大经济区，区域人口密度大，城市化程度高，经济发达，客源充沛，经营效益持续稳步增长，是独一无二的稀缺资源。“京沪高铁”具有稳定成长性，它的上市为中国股市注入了绩优蓝筹股，有利于通过资本市场优化资源配置，实现铁路运输主业资本扩张、高效发展，提高经济社会效益，提升列车开行效率和高铁服务品质，有利于国铁企业建立市场化经营机制，实现国有资产保值增值，形成行业示范效应；有利于建设安全高效、服务优质、业绩优良的世界一流高速铁路标杆企业。

该负责人表示，京沪高铁公司上市后，将利用募集资金扩大经营范围，收购京福客专安徽公司部分股权，运营管理其管内的合蚌高铁、合福铁路安徽段、郑阜铁路安徽段和商合杭铁路安徽段等高铁，增强辐射效应，带动相关线路持续发展。同时，将继续发挥委托铁路局运输管理优势，保障运输安全，进一步提升运输效率；通过全面实施电子客票、差异化需求服务等措施，进一步提高服务品质；充分发挥京沪高铁品牌优势，开辟新的经济增长点，提高经营效益，服务社会，回报股东，打造世界领先的现代化铁路运输企业。

京沪高铁全长1318公里，于2011年6月30日开通运营，纵贯北京、天津、河北、山东、安徽、江苏、上海等七省市。2017年9月21日，复兴号在京沪高铁实现时速350公里商业运营，是世界上技术标准最高、商业运营速度最快的高速铁路。截至目前，京沪高铁已安全运营超过8年，累计发送旅客超过11亿人次。

