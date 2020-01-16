中国投行报告：中国今年实际GDP增速预测从5.9%上调至6.1%

中金公司最新报告将2020年中国实际GDP增速预测从5.9%上调至6.1%，同时将2020年RRR（存款准备金率）下调幅度预测从此前的200bp减少至100bp。

根据路透社报道，中国大型投行中金公司最新发布报告称，因中美贸易摩擦可能“降级”，以及国内稳增长政策有所加码，将2020年中国实际GDP增速预测从5.9%上调至6.1%。同时，货币政策进一步放松的必要性可能较此前有所下降，将2020年RRR（存款准备金率）下调幅度预测从此前的200bp减少至100bp，并将LPR（贷款市场报价利率）调降幅度预测从此前的35bp下调至15bp。

他们指出，基于中美达成第一阶段经贸协议的假设，2020年人民币汇率可能走强至6.72（兑1美元）附近，这主要基于：随着全球制造业周期回暖、美国与其他国家的增长差收敛，美元指数可能趋弱；中美经贸摩擦“降级”可能改善贸易条件，人民币兑一篮子货币有望升值；经济周期企稳也往往利好人民币汇率走势。

报告指出，将2020年实际GDP增速预测从5.9%上调至6.1%——相比去年11月初发布2020年度展望时的关键假设，目前的宏观环境主要发生了两个变化：一方面是中美贸易摩擦可能“降级”。外需前景趋于明朗有利于提振总需求、尤其是出口需求及制造业投资增长。另一方面是国内稳增长政策有所加码。信贷周期和地产投资有望得到支撑、内需增长下行压力可能缓解。

鉴于2020年实际GDP增速可能接近潜在增长率，预计名义GDP增长有望从2019年的8%左右加速至8.5%附近。增长之外，中美经贸协议签署还可能影响相对价格的走势。一方面，随着全球制造业需求改善，工业品价格的通缩压力可能缓解。报告将2020年PPI预测从-2%调高至1.2%。同时，考虑到加大自美农产品进口有助于抑制食品价格的通胀压力，将2020年CPI的预测从3.8%下调至3.3%。

基于中美达成第一阶段经贸协议，2020年人民币汇率可能走强至6.72（兑1美元）附近，主要是因为随着全球制造业周期回暖、美国与其他国家的增长差收敛，美元指数可能趋弱；中美经贸摩擦“降级”可能改善贸易条件，人民币兑一篮子货币有望升值，以及经济周期企稳也往往利好人民币汇率走势。

考虑到人民币可能升值、外汇流入有望加速，货币政策进一步放松的必要性可能较此前有所下降。报告将2020年RRR下调幅度预测从此前的200bp减少至100bp，并将2020年LPR调降幅度预测从此前的35bp下调至15bp。

温和的外汇净流入有助于提振货币供应，减轻央行通过降准或公开市场净投放创造货币的压力。此外，核心通胀和PPI等指标回升，也将提振货币乘数、压低实际利率，降低下调名义利率的必要性。同时，将2020年末10年期国债收益率的预测从此前的2.8%上调至3%——收益率曲线可能陡峭化，而信用利差有望进一步收窄。

报告还说，预测的不确定性主要基于中美贸易谈判的进展、以及中国国内政策的走势。往前看，如果中美同意（较目前假设）更大幅度地取消已加征关税，中国的名义增长和人民币汇率则有进一步上行的空间、反之亦然。同时，国内政策、尤其是金融去杠杆及地产调控相关的政策操作，则对内需企稳回升的可持续性至关重要。