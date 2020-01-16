中方发布中美协议签字文本：应避免汇率竞争性贬值

中国财政部周四（1月16日）发布中美第一阶段经贸协议的中英文签字文本。协议指，双方应避免竞争性贬值，避免将汇率用于竞争性目的，包括对外汇市场进行大规模、持续、单向干预；双方将保持经常沟通，并就外汇市场情况、活动与政策进行沟通协商。

据路透社报道，协议指，中美双方认识到双边经贸关系的重要性，承认双方提出的现有贸易和投资关切，认识到以尽可能建设性的、快速的方式解决现有和未来贸易与投资关切是可取的。

协议中写道，“双方认识到，强劲的经济基本面、稳健的政策和具有韧性的国际货币体系对于汇率稳定至关重要，从而促进强劲、可持续的经济增长和投资。实行灵活汇率制度在可行的情况下能够起到吸收冲击的作用。”

协议指，中美双方认为，两国贸易具有高度的互补性，扩大贸易合作有利于改善双边贸易关系、优化资源配置、调整经济结构、促进经济可持续发展。因此寻求开展建设性合作，以改善双边贸易关系，探索采取适当举措便利贸易增长。

自2020年1月1日至2021年12月31日两年内，中国确保在2017年基数之上扩大自美采购和进口制成品、农产品、能源产品和服务不少于2000亿美元（2692.96亿新币），具体来看：在2017年基数之上，中国2020年自美采购和进口制成品规模不少于329亿美元，2021年不少于448亿美元；自美采购和进口能源产品规模不少于185亿美元，2021年不少于339亿美元；美采购和进口服务规模不少于128亿美元，2021年不少于251亿美元。

在金融方面，协议指出，中国允许美国金融服务提供者从省辖范围牌照开始申请资产管理公司牌照，使其可直接从中资银行收购不良贷款；中国不迟于2020年4月1日，应取消寿险、养老保险和健康保险领域的外资股比限制，并且允许美国独资保险公司进入上述领域。