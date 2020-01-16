中国官方关停多家量子波动速读培训机构

“量子波动速读”曾一度在中国网络走红，声称几分钟能阅读十几万字，中国国务院教育督导委员会办公室发布对培训机构违规培训的查处情况通报，其中，多家“量子波动速读”培训机构被关停。

据中国教育部网站消息，针对近期部分无办学许可机构以“量子波动速读”“全脑培训”等为名面向中小学生违规开展培训的问题，中国国务院教育督导委员会办公室日前发布《国务院教育督导委员会办公室关于几起校外培训机构违规开展培训查处情况的通报》（简称《通报》），进一步强化警示作用，推动校外培训机构规范发展。

《通报》称，个别地方一些机构违反国家政策，违规开展培训，扰乱校外培训市场秩序，影响恶劣。《通报》要求强化日常监管，严肃查处个案，并加强对家长的宣传引导。

《通报》集中通报了几起校外培训机构违规经营查处情况：

1.广东省深圳市“北京心智通全脑开发深圳分公司”面向中小学生开展“量子波动速读”相关培训。该公司无营业执照和办学许可。深圳市龙岗区教育局联合相关部门进行调查执法，该公司被关停取缔。

2.山西省太原市“卓伦教育”培训机构面向中小学生开展“全脑培训”。该机构无营业执照和办学许可。太原市万柏林区联合检查组对该机构进行查封，下达停办通知，同时要求社区与该楼物业随时监督其停办情况。

3.四川省成都市“四川领航凡思教育科技有限公司”面向中小学生开展“量子波动速读”相关培训。该公司未取得办学许可。成都市青羊区教育局已对该公司下达限期责令整改通知，并将其列入黑名单，目前该公司已关门停业。

4.四川省成都市“成都学之海教育咨询有限公司锦江分公司” 面向中小学生开展“量子波动速读”相关培训。该公司无办学许可。成都市锦江区教育局现场对该公司下发告诫书，责令其立即停止无证办学行为，并约谈法定代表人。

5.四川省成都市“四川启航凡思教育科技有限公司”面向中小学生开展“量子波动速读”相关培训。该公司无办学许可。成都市锦江区教育局现场对该公司下发告诫书，责令其立即停止无证办学行为，并约谈法定代表人。