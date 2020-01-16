林郑出席立法会答问会 13名议员被要求离场

香港特首林郑月娥今天（16日）早上到立法会出席答问大会，回答议员提问。期间先后有13名议员被立法会主席梁君彦逐出会议厅，其中泛民占12人，建制派一人。

据香港星岛日报网报道，被逐的泛民议员包括，郭家麒、朱凯廸、陈志全、涂谨申、莫乃光、黄碧云、林卓廷、邵家臻、毛孟静、杨岳桥、许智峯、尹兆坚，另外，工联会的陆颂雄因在驳斥泛民议员时被要求离场。

林郑月娥在回答提问前先行发言，称香港出现前所未见的社会动荡，在新的一年，她与团队努力检视不足，以最大决心应对各方挑战，她认为香港不能停滞不前。她说，这场风波带来的暴力破坏令人震惊。

林郑表示，应付风波时会坚守三大原则，一是坚守一国两制方针和维护基本法、二是尊重和保护法治、三是维持香港的优势。她相信香港最终可以重新出发，也希望议员们能支持有关的工作。

林郑发言期间，公民党郭家麒三次提出规程问题，但都被梁君彦反驳指他提出的并非规程问题。最终，郭家麒第三次提出问题时，被梁君彦要求离开会议厅；其后，朱凯廸和陈志全因在座位上叫嚣，先后被梁君彦要求离场。

随后在林郑回答提问时，涂谨申、陆颂雄、莫乃光、黄碧云、林卓廷、邵家臻、毛孟静、杨岳桥、许智峯也先后被逐出会议厅，尹兆坚则在答问会完结时被赶出场。

泛民议员在去年立法会复会后首个会议上曾作出激烈反应，令林郑月娥无法在会上完成宣读《施政报告》，翌日的答问大会也两度暂停，一个半小时内只回答了三名议员的提问。