调查：北京29万快递员月入6000人民币

有机构对中国北京28.8万名快递员中的1710名进行调查，受访快递员平均月收入为6000元，近六成已经婚育。

据中青网报道，中国共青团北京市委员会自2018年年底起，历时三个月，对1710名年龄在16岁至35岁的在京“快递小哥”进行了问卷调查，并对其中50名进行了深度访谈，用81个问题全方位了解他们的生活状况、技能与就业前景、社会参与度等。

《北京市“快递小哥”群体调查报告》显示，快递从业人员中，并不都是“小哥”，有一成系女青年。

一个值得关注的数据是，受访的快递员近六成已婚育，这意味着超过半数的在京快递员需要为家庭奋斗。

至于收入，受访人数中月薪过万元的只占3.09%。受访者平均月收入为6000元，较同年北京市职工月平均工资低1800元。但这并不妨碍这个行业标杆水平工资吸引年轻人进入。根据深度访谈的信息，快递业计件工资的模式也吸引了追求多劳多得、工作相对自由的年轻人。

在职业发展上，快递人员呈现出“跳槽频繁，但向上流动有限”的特点。快递人员受教育水平普遍较低，初中及以下占比27.96%，高中占比62.23%。八成以上受访者在快递行业工作时间不超4年，六成以上至少换过两次工作，半数上一份工作从业时间不超一年。经济考虑和打拼心态是他们频繁换工作的主要原因。

虽工作更换频繁，但快递业成为不少新农民工群体进入城市的首份工作。

共青团北京市委研究室主任王磊说，受访者普遍认为，现在吃的就是“青春饭”，不知道未来如何发展。近四成受访者表示，在过去一年中遭受过职业歧视，但缺乏表达、倾诉和维权渠道。调查发现，快递行业缺乏正规、系统的培训体系，企业投入有限，“快递小哥”自身技能和综合素质提升远落后于行业发展速度。他们虽然生活在城市之中，但住房、教育、医疗等大都游离于社会保障体系之外。