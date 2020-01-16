林郑：“一国两制”会行稳致远 2047后都不会改变

香港行政长官林郑月娥今天在立法会回答提问时说，只要坚持“一国两制”的方针，“一国两制”会行稳致远，2047后都不会改变。

根据香港电台报道，行政长官林郑月娥出席立法会答问会时，回应议员提问，强调只要坚持“一国两制”的方针，有充分理解及贯彻，便有足够理由相信，“一国两制”会行稳致远，2047后都不会改变。

民建联的蒋丽芸表示，许多青年在过去7个月争取民主自由，令很多人感到大惑不解，难道香港没有民主自由，后来却知道原来年轻人是担心《基本法》只保障现有制度及生活方式50年不变，2047后会否还有“一国两制”、及会否变成“一国一制”。

林郑月娥回应说，只要坚持“一国两制”的方针，深入推进实践，符合香港市民的利益，便有足够理由相信，“一国两制”行稳致远，2047后都不会改变；必须维护“一国”之本，尊重“两制”的差异，呼吁大家珍惜“一国两制”。

她又说，大部分年青人在回归后出生，“一国两制”确保他们在成长过程中， 能享有稳定及相对繁荣的香港，接受教育、就业，希望大家珍惜这个非常有效的制度，不要因为一时误会，欠缺对“一国两制”及《基本法》的理解，而去破坏如此重要的原则及方针，否则他们担心日后会出现的情况，可能会是由他们一手造成。