刘鹤：中美将遵守协议约定 落实好相关内容

中美两国1月15日在美国首都华盛顿正式签署第一阶段经贸协议后，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤向部分媒体通报了协议签署的有关情况。他表示，签署协议体现了中美经贸合作互利共赢的本质。协议签署后，中美将共同努力，遵守协议约定，落实好协议相关内容。

据新华社报道，刘鹤在介绍中美首阶段贸易协议的主要内容时说，协议在相当程度上解决了双方关切，主要体现在三个方面。一是深化贸易合作，扩大双方在农产品、制成品、能源、服务业等领域的贸易规模。二是进一步放宽市场准入，包括扩大金融领域双向开放。三是双方承诺加大知识产权保护力度，鼓励基于自愿和市场条件的技术合作等。

他提到，双方还将建立双边评估和争端解决安排，有效解决经贸分歧。在关税退坡问题上，美方承诺取消部分对华产品加征关税，实现加征关税由升到降的转变。

被问及如何评价这份协议时，刘鹤表示，从经济上看，这份协议有助于缓和当前贸易摩擦紧张局面，消除市场不确定性；从政治上看，协议的达成有利于维护中美整体关系的稳定健康发展，营造良好的国际环境。协议达成的消息一公布，立即受到中美两国和国际社会、金融市场的普遍欢迎。

刘鹤还被问及，如何看待这份协议与中国继续扩大开放的关系。他回答表示，从经济体制改革的角度讲，改革就是要在坚持社会主义制度的前提下，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用。

改革主要集中在以下几个方面：一是深化国企改革，促进民营经济发展。二是强化市场规则，促进公平竞争。三是政府应从微观事务中解脱出来，更好进行宏观经济管理，提供公共服务。四是完善符合中国国情的社会保障体系，重视教育培训，提升人力资本。

刘鹤进一步解释道，对外开放是中国的基本国策，中国将扩大开放，主要包括四点。一是有序扩大市场准入。目前制造业领域的开放已到了相当程度，下一步的重点在现代服务业、农业、基础设施等领域。二是对标国际良好做法，完善营商环境。使外资企业能公平参与竞争，知识产权得到有效保护。三是中国的经常项目已经全面开放，将在注重防控风险的前提下，稳妥有序推进资本账户开放，推动人民币区域化、国际化。四是参与国际经济贸易规则制定，与发展中国家和新兴市场国家紧密合作。