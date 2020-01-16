民调：“反修例”对台湾选举影响最大 令26.7％改变支持对象

台北市信民两岸研究协会最新民调显示，香港“反修例”事件对大选影响最大，有高达26.7％民众承认为此改变支持对象。

根据《自由时报》报道，2020大选民进党赢得大胜，相关分析也陆续出炉，台北市信民两岸研究协会今天发布选后最新民调，发现在选举期间的诸多事件中，以香港“反修例”事件对大选影响最大，有高达26.7％民众坦承为此改变支持对象，其次为“国民党提名吴斯怀为不分区立委”，也有21.8％的人因此改变投票意愿。

信民两岸研究协会今公布选后所做的最新民调，分析选前几个热门争议事件对这次大选结果的影响力，在包含香港反修例事件、国民党提名吴斯怀为不分区立委、电视政见会与辩论会、反渗透法及王立强共谍案等5项新闻事件中，以香港反修例事件影响力最大。

有26.7％的人坦承他们因香港反修例事件而改变支持对象，尤其在年轻族群中成功发酵，20至39岁选民改变投票意愿幅度都超过33％；而国民党不分区立委名单争议也引发选民不满，因“下架吴斯怀”运动而改变支持对象的人也有21.8％。

电视政见会与辩论会则让18.9％人改变投票对象，反渗透法为15.3％，而喧腾一时的王立强共谍案有12.1％人变心，不过民调中也显示出，近6成（59.1％）的选民早已决定投票对象，不因这些新闻事件而有所动摇。

大选结果出炉后，台湾民众普遍认为本次选举公正公开，有67％民众对选举结果表示满意，也有超过四分之三（75.3％）的受访者认为选举公正，另外近半数（49.4％）民众认为经过本次选举，台湾会更团结，并有高达70.7％民众表示选后对台湾的民主制度和发展有信心。

台北市信民两岸研究协会是由资深媒体人黄清龙发起的民间社团法人组织，于去年12月25日正式成立，本次民调委托毕肯市场研究股份有限公司执行电访，调查范围为全国22个县市，以设籍在调查范围、年满20岁的民众为对象，在2020年1月13日至1月14日间，透过电脑辅助电话访问方式进行调查，成功完访1070人，在信赖水准95％时抽样误差最大值为正负3.0％。