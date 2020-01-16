男子申请退款后淘宝账号被封980年：解封那天骨灰都化了

中国一网购男子的淘宝账户被封，封号时间长达980多年。他在受访时说，解封那天自己的骨灰都化了吧。

据微信公众号“FM1007福建交通广播”报道，朱先生用了十几年的账户被封980多年。朱先生提供的截图中，违规详情页面下写着“限制下单”，违规时间是2019年12月29日，违规结束时间是2999年1月1日。违规原因是“账户存在滥用购买商品、申请退款、发起投诉等会员权利，侵害了他人合法权益，妨害了淘宝运营秩序，故淘宝限制了账户买家权限”。

朱先生推断，被封号的原因与当天的一笔交易有关。他那天看中一款价值30000（人民币，下同，5865新币）多的手表，下单后就立马付款了，不过后面就觉得有点冲动消费，不到一分钟就申请退款，淘宝发来的违规时间与申请退款只差了一分钟。

记者联系淘宝客服时，客服称朱先生被封号是因为恶意退款，而且有多个订单恶意退款。被问及如何定义恶意退款时，客服表示，买了就退肯定是账户违规。随后该客户表示会再去核实，并将结果予以反馈。不过三天过去，记者依然没有等到回复。

朱先生则认为，自己正常购物，在卖家没有发货的情况下发起退款，不能认定为违规。即使对方发货，消费者依旧可以在不满意时发起退款。

福建国富律师事务所魏宝律师认为，长期的交易过程中难免会出现退款，很难以次数去约束。再者恶意退款很难证明，淘宝应该首先证明消费者恶意，要有依据。如果不能提供证明，就涉嫌过于随意侵害消费者利益的不正当行为。