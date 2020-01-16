被指损害祖国统一 港跑手被撤年度人物评选资格

香港户外达人黄浩聪日前获提名候选中国户外金犀牛奖，但两天后便因在面簿上发表涉港言论，被大会褫夺其资格。

根据香港01报道，由《户外探险》杂志主办的中国户外金犀牛奖，日前宣布3位获提名2019年越野跑人物的运动员，分别是申加升、黄浩聪及向付召。大会介绍黄浩聪于去年UTMB以22小时47分47秒获得第6名，是这届赛事成绩最好的亚洲选手，也是该级别史上最好成绩的中国籍选手。

随后黄浩聪在个人面簿上分享提名感受，表示“我与编辑提出必须以香港人的身份接受这次提名，编辑也接受我的意见，帮我多次修改”，但他已删除相关帖文。

户外探险官方昨晚在微博上发布消息，第十四届中国户外金犀牛奖组委会透过官方声明表示，工作人员在前期采访黄浩聪时，黄浩聪主动要求并确认标注其“来自于中国香港”（有采访录音为证）。但近日，黄浩聪在网络上发布损害祖国统一的言论。第十四届中国户外金犀牛奖组委会决定取消黄浩聪的“年度越野跑人物”的评选资格。

声明说，无论何时，祖国的主权和领土完整神圣不容侵犯，坚决维护祖国统一是我们每个中华人民共和国公民义不容辞的责任。国家利益高于一切！

声明强调，中国户外金犀牛奖将继续秉承爱国、公正、专业的态度，记录中国的户外。

根据UTMB官方网页显示的2019年赛事成绩，黄浩聪名列第6，国籍为中国香港（Hong Kong, China）。

