马英九建议未来两岸路线主轴为“民主保台 亲美和陆”

台湾前总统马英九表示，“九二共识”可以调整，不过须要符合台湾宪法，以民意、北京能接受、国际能够理解作为共识。马英九建议主轴放在“民主保台、亲美和陆”。

据《中时电子报》报道，国民党青壮派的台北市议员戴锡钦、李明贤、李柏毅、张斯纲今天（1月16日）前往马英九基金会拜会，向马英九请教“九二共识”的真正内涵，以及日后调整的空间。

马英九表示，北京方面及民进党要放弃对彼此的敌意，两岸关系才有机会好转。他主张不统、不独、不武，有效维持现状，邦交国大致维持不变。

马英九说，因为时代的变动以及民进党的操弄，很多人对于“九二共识”已经不了解，甚至被戴上口号式的红帽，“九二共识”必须要有新的意涵。

他强调，九二共识本身就赋予各自表述的灵活性，并不是一成不变的，他期待党内能够凝聚共识，让国民党的两岸政策符合社会期待，务实可行。

谈及国民党未来的两岸路线方向时，马英九建议主轴放在“民主保台、亲美和陆”上。他解释道，保台不仅是捍卫台湾的民主选举不会改变，也包括台湾多元相互尊重的价值及生活方式。对外，台湾和美国维持紧密的合作是朝野共识，国民党虽然在野，跟美国各界的互动必须加紧脚步。

他表示，而两岸和平在台湾也是高度共识，对国际环境的也有积极正向的帮助。他期待国民党尽快走出低潮，调整步伐。