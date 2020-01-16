七亿台币被冻结 国民党诉讼失败

台北高等行政法院宣判，台湾不当党产处理委员会冻结国民党的永丰银行帐户逾七亿台币的处分无误，国民党请求撤销党产会的处分的行政诉讼请求失败。

据《自由时报》报道，台北高等行政法院审理逾三年后，今天（1月16日）做出宣判，认定党产会处分无误，判国民党败诉，可上诉。

国民党发声明对此表示遗憾，将上诉最高行政法院。

台湾的党产条例2016年通过后，国民党于2016年8月间，提领永丰银行帐户内的5.2亿元（新台币，下同，0.23亿新币），并拆成10张支票。

党产会认为国民党未说明提款用途，此举是要处分名下财产，试图脱产，遂紧急冻结其永丰银帐户，将帐户内的逾3.5亿元以及4.68亿支票一共逾七亿元全部冻结。

国民党提告认为，这些钱是党费，并非不当取得，且党产会只依“合理收入小于支出”为由，就认定帐户内资金属不当党产，不符比例原则，也未注意对国民党有利事项。

党产会答辩表示，国民党党费应另有专收帐户，永丰银行中仑分行内的钱应非党费帐户，且各项汇款后现已混杂一起，已无法特定哪些是党费、哪些是不当党产，党产条例的立法精神在于“政党之间公平竞争”，一旦国民党以不当党产来支出所需运作费用，即已违反立法精神，因此有必要冻结其欲动用的不明来源资金。