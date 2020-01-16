台陆委会回应大陆国台办：已坚定拒绝“一国两制”

台湾的大陆委员会1月16日回应中国大陆国务院台湾事务办公室表示，台湾已坚定拒绝一国两制，台湾总统蔡英文接受BBC专访时的讲话是对两岸现状与立场的事实阐述。

陆委会在今天发布的一份声明中写道，“台湾从来不是中华人民共和国的一部分，未来也不会是。”只有2300万台湾人民才可以决定台湾未来，中国大陆则无权置喙。

声明中写道，台湾方面已坚定拒绝一国两制，这是对台海情势做出最明确的表态，大陆需要面对现实，不要低估台湾民主的力量。

陆委会强调，蔡英文接受BBC专访时的谈话是对两岸现状与立场的事实阐述，蔡英文更加务实提出“和平、对等、民主、对话”的两岸良性互动基础，这是台湾方面维护台海和平稳定的重要主张。

陆委会在声明中表示，希望大陆理性思考，放弃褊狭主张与负面作为，不要轻启争端。

国台办发言人马晓光今天早些时候表示，台湾从来不是一个国家，民进党领导人不要自我膨胀，误判形势，进一步制造台海紧张动荡，把台湾带向危险的境地。国台办此番表态是针对蔡英文接受BBC访问时关于两岸关系的言论。

蔡英文当时受访时表示，台湾的主权无庸置疑，也不容协商。她说：“我们不需要宣布自己是一个独立国家，我们已经是独立的国家，名叫中华民国台湾（the Republic of China, Taiwan）。”