湖南师范博导指导学生“研究自己” 学者：有失学术规范

湖南师范大学博士生导师张楚廷指导学生“研究自己”，学者称有失学术规范，可能影响论文的客观公正。

根据《新京报》报道，湖南师范大学博士毕业生答辩论文题目“教育研究的想象力——以张楚廷的教育研究为例”引起媒体关注，该论文的指导老师就是张楚廷本人，答辩委员也包括了张楚廷。

首都师范大学教育科学学院博士生导师劳凯生昨天向记者表示，如果张楚廷指导自己的学生研究自己，可能会丧失论文的客观公正，违反通常业内认可的学术规范。

知网显示，从2005年到2019年共有18篇硕博士论文研究张楚廷学术思想，其中15篇作者均来自湖南师范大学，有9篇指导老师为张楚廷本人。

张楚廷1937年出生，是高等教育学博士生导师，课程与教学论博士生导师。根据湖南师范大学学校官网显示，张楚廷于1986年4月至2000年4月任湖南师范大学校长。

张楚廷成为自己博士生的“研究对象”，并要亲自指导学生论文答辩，不少人认为这是“学术腐败”、“拍马屁”。网友质疑此做法的正当性，并发现这并非是张楚廷首次成为自己学生的研究对象。

从知网上检索来看，题目中出现“张楚廷”的论文有近百篇。其中，从2005年到2019年共有硕博士毕业论文18篇，其中15篇作者均来自湖南师范大学，有9篇都是在“张楚廷”作为指导老师的指导下完成的。 论文中不乏大量篇幅来描述研究对象“张楚廷”的个人成长史、学术研究经历，以及作者对其的高度评价。

蒋某在2015年发表的博士论文《张楚廷教育智慧研究》，指导教授就是张楚廷。此论文的摘要中写道，“张楚廷先生不仅是当今中国高等教育舞台上一位全国闻名的大学校长、教育家、哲学家、思想家”，“更是一位锐意进取的改革家”。

张某在2017年发表的硕士学位论文《走向人的美好——张楚廷教学思想研究》，张楚廷作为指导教授。摘要中介绍，“本论文的重点部分为张楚廷教学思想如何让人走向美好。”正文第二章中写道，“在人口居世界第一的中国，张楚廷先生作为第一人勇敢地承担起了人本教育的重责。”

记者昨天多次联系湖南师范大学多个部门及教育科学学院多个办公室，但均未得到对此事的回应，有值班老师称学校已放寒假，此前进行的学生论文答辩工作均已完成。

面对争议，张楚廷的博士生昨天在受访时表示，“张楚廷带过许多博士生，只有少数人论文写的是他的思想，不能认为有学生研究老师，就是拍马屁。张老师对湖南师大功不可没，学术和道德上都很了不起，网友不应该盲从，应该理性判断，自己去看看论文是不是真的没有学术含量。”

著名学者、历史学博士生导师许纪霖受访时表示，国内外高校对于硕博士研究生毕业论文答辩是否可以有指导老师参与并无明确要求，有些学校为了“避嫌”不允许导师作为答辩组成员，但有些学校允许，且很常见。因此，网传的湖南师范大学这份答辩公告在这一方面并无不妥，不存在违规。

但许纪霖同时表示，对学生研究导师这样的情况 “闻所未闻”，“撰写论文是公共的学术行为，导师不应利用特权获得私利。即便是严肃的学术研究需要，导师也应该避嫌，学生研究你，他（学生）敢做出客观地、公正地研究吗！”

首都师范大学教育科学学院博士生导师劳凯生认为，如果有学生是为了繁荣学术而研究张楚廷是没问题的，以往在国内外，也有很多研究学者的相关著作论文。

如果张楚廷指导自己的学生研究自己，可能会丧失论文的客观公正，违反通常业内认可的学术规范。张楚廷老师作为答辩委员参与答辩，这样做则会有失学术的独立性。“张楚廷是一名术业有专攻的教师。但如果他指导学生写吹捧自己的论文，那就有失学术规范的一些基本要求。”

