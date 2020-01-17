波音忠实中国客户厦航考虑空中客车

因中美贸易争端以及波音公司737 Max全球停飞事件，波音曾经的忠实客户厦门航空在未来三年购机规划中考虑转投空中客车，目前正与对方磋商。

根据彭博社报道，自1980年代成立以来，厦门航空一直就只用波音公司的飞机。现在，这家中国航空公司正在转向波音竞争对手空中客车，邀请租赁公司投标供应10架A321neo飞机。

大股东为中国南方航空股份有限公司的厦门航空在声明中称，该公司正在规划从明年下半年到2023年期间的飞机交付。随着中美陷入贸易争端、波音公司又在导致其737 Max全球停飞的两起致命空难之后陷入危机，厦门航空与空中客车展开了磋商。

厦门航空的决定是对陷入困境的波音公司的又一次打击；波音本周表示，其2019年喷气式飞机交付量跌至380架。空中客车则以863架的交付量构成碾压。马来西亚航空周三暂停了此前为今年订购的737 Max喷气式客机的交付，成为了首家采取这种措施的东南亚航空公司。

厦门航空曾是波音的一个忠实客户，其机队里有逾170架该美国制造商的飞机，其中包括787梦想飞机。而波音的一线希望可能来自周三发布的美中第一阶段贸易协议。该协议具体说到，中国将再增加777亿美元的包括飞机在内的美国制成品采购，不过没有深入细节。

厦门航空发言人通过电邮回复询问称，空中客车对厦门航空正在考虑它家飞机“很高兴”。

