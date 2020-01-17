香港监警会：阶段性报告延至司法复核裁决后发布

香港监警会决定待司法复核有裁决后，再决定何时发布阶段性报告，有议员质疑报告“会胎死腹中”，要求特首林郑月娥成立独立调查委员会。

根据《明报》报道，对于监警会表示会待司法复核有裁决后，再决定何时发布去年6月以来大型公众活动审视工作的阶段性报告，立法会议员林卓廷指出，司法复核官司若上诉至终审法院，需时一般以年计，质疑监警会报告“应会胎死腹中”，要求特首林郑月娥马上回应市民诉求，成立独立调查委员会。

独立监察警方处理投诉委员会（监警会）昨天召开特别内务会议，检视会方就去年6月9日起发生的大型公众活动而展开的审视工作进度，并讨论针对监警会进行审视工作权力的司法复核申请带来的影响。监警会根据现行《监警会条例》，去年7月主动进行是次审视工作，旨在就警务工作及程序向警方提供改善建议，以及协助审阅相关大型公众活动所引起的投诉个案。

监警会称，首份阶段性报告原订于2020年初发布；去年12月20日，高等法院批准一宗就监警会进行审视工作的权力的司法复核申请，双方将提交证据予法庭进行聆讯。会方的法律顾问认为，鉴于司法复核申请已进入司法程序，除非在法庭聆讯期间，否则会方不宜就该司法复核发表评论。会方与法律顾问讨论相关法律程序，并考虑司法复核结果可能带来的各种影响后，会议一致通过延迟发布上述审视工作的阶段性报告，待司法复核作出裁决之后再作决定。

监警会表示，明白及早决定发布阶段性报告符合公众利益，故此将竭力寻求司法复核聆讯早日获得裁决。