中国2019年GDP同比增长6.1%

中国去年国内生产总值达99万亿人民币，同比增长6.1%，符合官方目标和市场预期。

根据中国国家统计局最新发布的消息，根据初步核算，全年国内生产总值990865亿元（人民币，下同，194172亿新元），按可比价格计算，比上年增长6.1%，符合6%-6.5%的预期目标。

分季度看，一季度同比增长6.4%，二季度增长6.2%，三季度增长6.0%，四季度增长6.0%。分产业看，第一产业增加值70467亿元，比上年增长3.1%；第二产业增加值386165亿元，增长5.7%；第三产业增加值534233亿元，增长6.9%。

其中，全年粮食总产量66384万吨，比上年增长0.9%，增产594万吨，连续5年保持在65000万吨以上。全年规模以上工业增加值比上年增长5.7%。全年服务业生产指数比上年增长6.9%。全年社会消费品零售总额411649亿元，比上年增长8.0%。全年固定资产投资（不含农户）551478亿元，比上年增长5.4%。全年货物进出口总额315446亿元，比上年增长3.4%。全年居民消费价格比上年上涨2.9%，符合3%左右的预期目标。全年城镇新增就业1352万人，连续7年保持在1300万人以上，明显高于1100万人以上的预期目标，完成全年目标的122.9%。全年居民人均可支配收入30733元，比上年名义增长8.9%，增速比上年加快0.2个百分点。