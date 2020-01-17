美农业部长：有98.5%的把握中国会兑现采购承诺

美国农业部长珀杜（Sonny Perdue）对美国农民在中国市场的未来前景表达了乐观看法。珀杜说，他有98.5%的把握确信中国会兑现承诺。

据彭博社1月16日的报道，珀杜接受彭博新闻社采访时说，对中国在未来两年平均每年采购约400亿美元（538.48亿新币）美国农产品的承诺，他有“98.5%”的把握确信中国会兑现承诺。

珀杜解释道，美国政府开发出一套“复杂的参数体系”来评估中国履行协议的情况。

分析师对中国能否兑现采购承诺感到怀疑，中国官员表示将基于市场状况进行采购，不会采取特别措施来促成目标，对此珀杜并不感到沮丧。

他说，“完全没让我产生疑虑。”“我还是认为400亿到500亿美元的数目是安全的。这是确定的承诺。”

美国驻中国大使布兰斯塔德（Terry Branstad）也在联合采访中对美国农民在中国市场的未来前景表达了乐观看法。

布兰斯塔德说，根据协议，美国驻华使领馆将参与到对农产品采购在内的每日监测当中。

两位官员拒绝透露协议中有关特定商品的采购信息。但曾任艾奥瓦州州长的布兰斯塔德说，预计中国将增加乙醇进口。他透露，“是的，这是其中一部分。”

布兰斯塔德表示，政府希望尽快开启第二阶段谈判，美国总统特朗普愿意前往中国帮助推进谈判。“我认为他想在推动第二阶段磋商中扮演催化剂的关键角色。”