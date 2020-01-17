中国国家电网换帅：江西副省长成为首任非电力行业出身董事长

中国国家电网时隔一年再度换帅，江西副省长毛伟明任董事长，成为第一任非电力行业出身的国家电网董事长，原董事长寇伟调离。

根据澎湃新闻报道，时隔一年多，全球最大公用事业企业中国国家电网有限公司再度换帅。中组部赴国家电网公司今天上午宣布：发电系统出身、2018年12月被擢升为国家电网董事长、党组书记的寇伟调离，现年58岁的中共江西省委常委，江西省人民政府副省长、党组副书记，十九届中央候补委员毛伟明接任。

分析指出，省级政府副职空降出任大型能源央企一把手的调动并不常见，从国家电网公司的历次人事更迭来看亦属罕见：2002年电力体制改革后在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的国家电网公司迄今共经历过三任董事长。

其中，执掌帅印十余年之久的刘振亚及其接任者舒印彪均为从原国家电力公司过渡到国家电网公司、在该公司履职长达十多年的“老国网”。

寇伟曾长期在云南发电系统工作，在2016年刘振亚退休所致的人事调整中，他从大型发电央企华能集团调任国家电网二把手。2018年12月，时任国家电网董事长舒印彪调任华能集团董事长之后，57岁的寇伟正式接棒。

此番调动后，地方党政工作经验丰富，熟悉企业管理、地区规划与经济工作的毛伟明，成为第一任非电力行业出身的国家电网董事长。