东森民调：六成民众赞成罢免韩国瑜 近五成后悔选其任高雄市长

东森最新民调显示，63.4％的民众赞成罢免韩国瑜，更有42.2％的民众后悔在2018年高雄市长选举时投给韩国瑜。

根据东森新闻台报道，高雄市长韩国瑜请假参选总统大败，本周回归市府上班，接续面对罢免危机。根据ETtoday新闻云最新民调显示，有63.4％的民众赞成罢免韩国瑜，更有42.2％的民众后悔在2018年高雄市长选举时投给韩国瑜。

该民调于2020年1月14日至1月16日透过“手机信息”进行调查，共计完成1786份有效样本。

根据最新民调指出，63.4％的高雄市民赞成罢免高雄市长韩国瑜（含“非常赞成”48.2％与“赞成”15.2％）；但也有33.1％的民众表示不赞成（含“不赞成”10.5％与“非常不赞成”22.6％）。

此外，透过交叉分析，2018年在高雄市长选举投给韩国瑜的民众中，有42.2％的民众觉得后悔、赞成罢免高雄市长韩国瑜。

韩国瑜自选上高雄市长后抛出不少政见，但屡遭外界质疑可行性低。民调也显示，有67.0％的高雄市民对韩国瑜在高雄执政一年多以来的总体施政表现感到不满意（含“不太满意”，15.7％与“非常不满意”51.3％）；仅有30.3％的高雄市民表示满意（含“非常满意”20.8％与“还算满意”9.5％）。

从民调交叉分析可知，民进党、泛蓝以及台湾民众党支持者赞成韩国瑜被罢免的比例都高达九成，而国民党支持者中，也有近三成支持罢免韩国瑜。