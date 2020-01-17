受中国GDP数据影响 亚洲股市全面上涨

亚洲股市周五上涨，此前全球股指和美国股市再创新高，中国经济增长在面临美国贸易压力的情况下仍符合预期。

根据路透社报道，周五中国官方公布的数据显示，中国2019年第四季度同比增长6.0%，全年增长6.1%。

中国2019年GDP增幅为29年以来最低，主要受内需疲软及中美贸易战拖累，但大致符合分析师预测，也实现了中国政府的官方目标。

“这全是好消息，有利于中国题材。所有公布的数据，从工业生产、固定资产、到零售销售，全都显示随着贸易周期触底而呈现反弹迹象，”香港道富全球市场多资产策略分析师Daniel Gerard称。

近期数据已显示，随着贸易摩擦趋缓，中国制造业及企业信心有所改善，但分析师不确定这些涨势能否持续，外界也普遍预期中国当局将出台更多刺激措施。

中国股市沪深300指数.CSI300上涨0.27%，延续因看好美中关系改善而带动的涨势。自12月初以来已上涨9%。

澳股涨0.47%，在之前几个交易日连创收盘纪录高位。韩股.KS11升0.12%，日股日经指数 .N225涨0.49%，盘中稍早一度触及15个月高位。

但分析师表示，全球股市恐怕难以维持近来上涨的动能，因中美贸易休战的乐观情绪已让位给接下来贸易谈判的不确定性。

美国和中国周三签署第一阶段贸易协议，外界认为此举化解了18个月冲击全球增长的贸易争端，尽管如此，多位专家表示，这对于平抚两国之间层面更为广泛的摩擦没有太大帮助。贸易战期间双方互相实施的关税多数仍未解除，引发这场冲突的许多尖锐的问题也未获得解决。

“此后的挑战在于这些涨势能够维持多久，”悉尼联邦证券市场分析师Steven Daghlian表示。

