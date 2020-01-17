湖南卫视被指侵权《忐忑》 龚琳娜：我要的是尊重

中国湖南卫视《舞蹈风暴》等节目被指未经授权，侵犯多个音乐作品权益，其中包括中国知名歌唱家龚琳娜演唱的《忐忑》。龚琳娜受访时表示，她想要的是对原创音乐人合法权益的尊重。

据《新京报》报道，音乐版权发行平台VFine Music1月13日发布声明湖南卫视《舞蹈风暴》等节目未经授权，屡次侵犯该平台代理的部分音乐作品权益，包括《忐忑》《生僻字》《心如止水》，VFine Music将进一步采取法律行动。

VFine Music在声明中指，《舞蹈风暴》第一期未经同意改编并使用了《忐忑》，作为舞蹈配乐进行比赛和传播。还在其他节目中未经授权使用了《生僻字》和《心如止水》。

VFine Music于2019年12月通过邮件告知湖南卫视侵权事实。湖南卫视未做出有效回复，并在未告知的情况下，将节目相关侵权片段从片源中删除，并从各平台下架，以这种方式消极解决。

湖南卫视相关负责人尚未回应置评请求。

龚琳娜1月16日接受《新京报》访问时透露，她最初是从粉丝那里得知《舞蹈风暴》改编使用了《忐忑》，后来去看了节目，觉得很痛心。

龚琳娜说，“这样的方式其实是挺卑劣的，因为没有真正的尊重。”虽然龚琳娜之前跟湖南卫视有过合作，但这次《舞蹈风暴》改编使用《忐忑》，她的团队从来没有收到过对方发来的任何申请。

事件发生后，龚琳娜全权交给VFine Music来处理此事。

VFine Music的副总裁陈鑫告诉新京报，他们多次尝试与湖南卫视就《忐忑》的版权问题进行沟通，但对方迄今为止没有正式的回应。