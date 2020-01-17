中国统计局长：去年出生人口减幅下降 显示全面二孩政策有效

中国国家统计局局长宁吉喆今天指出，尽管出生人口减少，但出生人口的数量还是很大，且2019年减少的人数是下降的，显示全面放开二孩政策起到了重要的作用。

根据澎湃新闻报道，中国2018全年出生人口1523万人，出生率为10.94‰；2019全年出生人口1465万人，人口出生率为10.48‰。针对出生人口减少，中国国家统计局局长宁吉喆今天表示，尽管出生人口是在减少的，但出生人口的数量还是很大的。并且2019年减少的人数还是下降的，全面放开二孩政策起到了重要的作用。

“2019年，我国出生人口是1465万人，人口出生率在10‰以上，应该是很大的出生规模。”宁吉喆说，2019年出生人口比上年减少58万人。但要看到，尽管出生人口是在减少的，但出生人口的数量还是很大的。

此外，宁吉喆说，2018年出生人口比2017年减少200万，2017年比2016年减少63万，2019年减少的人数还是下降的，全面放开二孩政策起到了重要的作用。2019年出生人口中，二孩及以上孩次的比例达到了59.5%，连续几年都是提高的，所以生育政策发挥了成效。

“当然，我们也确实面临着人口结构的变化，特别是存在着老龄化的趋势。”宁吉喆说。

他表示，人口统计就是要真实准确地反映我国人口的数量和结构变化、地区分布和迁移流动等方面的情况，从中分析研究人口发展趋势，为制定人口政策提供数据支撑。

“国务院已经部署要开展第七次全国人口普查，1月8日韩正副总理已经主持召开了人口普查领导小组会议，普查的时点是11月1日零时。”宁吉喆说，通过开展十年一次的人口普查，我们要进一步采用现代科学的统计方法，把中国人口的总量、结构和分布等人口“家底”进一步地摸清楚，为制定“十四五”规划，为我们迈向第二步战略目标提供科学依据。