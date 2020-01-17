路透社：大众首次对中资电池商直接持股

据消息人士透露，德国大众汽车将收购中国电动汽车电池生产商国轩高科20%股份，借此加快在中国这个全球最大的汽车市场发力。

据路透社报道，两名消息人士透露，大众计划未来几周以折让价格通过非公开配股收购深圳上市企业国轩高科20%的股份，以国轩高科28亿美元市值计算，这些股份价值约为5.6亿美元（7.5亿新元）。

这将是大众汽车首次对中资电池生产商的直接持股，为的是要实现2025年在中国每年销售150万辆新能源汽车的目标，其中包括插电式混合动力汽车。

一位要求匿名的消息人士称，交易细节大致已经敲定，两家公司正等待中国的非公开配股新规定。新规定将提供更有弹性的定价机制，也将缩短大股东的持股闭锁期。

在买进股权之后，大众将成为这家电池制造商的第二大股东，仅次于珠海国轩贸易公司的25%；珠海国轩贸易公司由国轩高科创办人李缜控股。

国轩高科是中国的中型电池制造商之一，行业领导者包括宁德时代以及比亚迪。该公司位于合肥，大众汽车也在当地与江淮汽车合作生产电动车。

第三名消息人士指出，大众汽车长期以来想要掌控一家电池制造商，以强化供应链管理。

由于事涉敏感，消息人士不愿具名。大众汽车对此不予置评，国轩高科及中国证监会并未立即回覆置评请求。