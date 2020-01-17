分析：关税不消 中国对美国LNG的需求难有大增

分析师及贸易商认为，尽管中国同意购买更多美国能源供应，但中国对美国液化天然气(LNG)购买量飙升的可能性不大，因为中国对美国LNG加征的关税仍在。

根据路透社报道，根据中美本周签署的第一阶段贸易协议，中国承诺未来两年对美国LNG等能源产品的采购金额将较2017年的91亿美元（122亿新元）至少增加524亿美元。

但是在华盛顿和北京洽谈第二阶段贸易协议之际，中国对美国LNG加征的25%关税目前仍然存在。这些关税推动美国LNG价格高于现货市场，并限制了中国的相关采购。

“加征关税还在的情况下，中国大规模增加...美国LNG进口是很有挑战性的，”伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)亚太区副总裁汤盖文（Gavin Thompson）称。

分析师表示，除现有合约外，未来两年中国对LNG的需求料为每年约1500-2500万吨。

他们称，如果中国不考虑关税因素，全都用美国LNG来满足这部分需求，则会将北京对美国能源的购买量增加约110-120亿美元，也才是第一阶段协议中两年目标的20%。

“我们预期中国政府将取消或降低关税，或者批准关税豁免，之后自美国的LNG进口才会明显增长，”IHS Markit大中华区天然气、电力和能源期货部门总监Jenny Yang称。

伍德麦肯兹的汤盖文称，如果中国从美国进口更多的LNG，进口商将不得不承担关税成本，或将其转嫁给消费者，这可能让中国国有石油公司不愿大规模采购。

分析师和贸易商表示，即使取消关税，与处于季节性低位的亚洲现货价格相比，美国LNG的价格每百万英热单位(mmBtu)仍高出约1.50-2.50美元。

但分析师表示，该协议将提振美国正在开发的LNG项目，并提振中国整体需求增长。

几名中资贸易商对路透表示，目前而言他们将采取观望态度，而不会急于进行交易。

“我个人认为，美国将不会降低或大幅取消额外关税，这意味着中国可能不会取消对美国LNG的关税，”一家中国公司的液化天然气高管表示。“我认为没有人能很快达成交易。”