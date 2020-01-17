研究报告：近八成受访者支持“一国两制” 警民冲突使其激进

香港“新思维”政党昨天公布研究报告显示，78%的香港受访者支持“一国两制”继续在港实施，认为香港可能独立的只有不到6%。新思维主席狄志远认为，这显示市民参与反修定《逃犯条例》抗争是“反送中而非反中”。研究也发现，受访者大多因经历或目击警民冲突后才慢慢变得激进。

据《明报》报道，香港政党新思维昨天公布首阶段的《2019“反修例运动”研究报告》，访问120个曾参与三次或以上反修例示威运动的市民，包括21名“勇武抗争者”，了解参与动机。 研究发现，受访者多是经历或目击过警民冲突后，慢慢变得激进；上街抗争是因为觉得社会不公义，以及不满警方执法，而非支持港独。

新思维主席狄志远表示，警方执法有问题，令反修例运动发展成今日的局面，“如果无警察滥权，年轻人难被煽动出来”。狄志远说，政府应成立独立调查委员会，以及释出善意，特赦18岁以下被捕人士和罪行较轻的人。

这项研究在去年11月25日至今年1月9日期间进行，受访者中有八成年龄介于14至34岁，超过六成半的受访者持学士以上学历。狄志远表示，已经将报告交给政府。

第二阶段的研究已开始进行，新思维副主席郑承隆说，第二阶段邀请政府官员、前线警员和警队高层访问，了解政府在整个过程中的决策，以及警队执法和指挥方面的内部问题。 研究报告列举了部分受访者的经历，其中引述一名28岁参与6.12示威的受访者，称不明白为何警方突然发射催泪弹，令大批市民逃避涌到中信大厦。受访者也说，警察的行为令他非常愤怒，也因为那次经历，令他成为勇武抗争者。

研究指出， 78%受访者支持“一国两制”继续在港实施；认为香港可能独立的只有不足 6%。郑承隆认为，这反映市民参与示威是“反送中而非反中”，“有人认为这是颜色革命，是讲大了”。郑承隆建议监警会召开公听会，追查元朗7.21事件和新屋岭争议，让受害人可以在安全情况下作供，再让警方回应受害人的质疑。

狄志远也认为，要解决当下政治风波最好的方法，是成立独立调查委员会，并认为应该要有官员问责下台。他点名了民政事务局长刘江华，称刘江华在整场运动中没有回应年轻人诉求。