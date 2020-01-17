广东民办学校义务教育阶段全部实行摇号录取

广东省民办小学初中今年全部实行摇号录取，并全面取消各类特长生招生。

根据南方+客户端报道，广东省教育厅今天下午在中小学招生入学新闻通气会上通报了《关于进一步规范普通中小学招生入学工作的指导意见》（下称《意见》），明确义务教育阶段对报名人数超过招生计划数的民办学校，全部实行电脑随机摇号录取，同时义务教育阶段全面取消各类特长生招生。

《意见》指出，广东作为民办教育大省，要禁止“掐尖”争抢生源，各地教育行政部门要按照“谁审批、谁负责”的原则，将民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，与公办学校同步招生。

也就是说，从2020年起，对报名人数超过招生计划数的民办学校，全部实行电脑随机摇号录取。办学层次同时包括小学和初中的民办学校，应首先通过直升或电脑随机摇号方式招收本校自愿报读初中的小学毕业生，剩余的招生计划应公开报名，实行电脑随机摇号录取。

《意见》还要求，所有公民办学校都要严格遵守并全面落实义务教育免试入学规定。小学一般采取按地段对口方式入学，初中一般采取按地段对口入学、小学对口直升、或电脑派位摇号等方式入学，实行对口直升的，要按照强弱结合原则合理调配对口直升的初中和小学，保障入学机会公平。

值得注意的是，从2020年起，全面取消各类特长生招生，各地不得再核准各义务教育阶段学校特长生招生计划。高等学校附属中小学校和省、市属学校的招生计划须按程序报主管教育行政部门核准。民办学校的招生计划须报审批地教育行政部门核准。