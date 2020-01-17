特斯拉车在中国的注册数量再度逆势增长

尽管整个汽车市场放缓，但中国上个月的特斯拉新车注册数量再次攀升，达到3月份以来的最高水平。

据彭博社报道，中国汽车工业信息网根据保险购买情况收集行业数据显示，12月份特斯拉车的注册数量上升到6,643辆；其中有30辆是首批中国本地产轿车。

12月份的数字使得特斯拉在该全球最大电动汽车市场上的全年注册总量达到了42,715辆，远高于2018年的16,360辆。而且实现这一增长的背景是，中国整体汽车销售放缓。

特斯拉曾在10月份表示，其将停止在中国销售其最基本款的进口Model 3。彭博社分析，这可能促使想要美国版的买家下了订单，从而推高了随后的注册数量。

这家总部位于加利福尼亚的公司不提供按地区划分的月度数据，但其第四季度在全球交付了112,000辆车，2019年的总交付量达到367,500辆。

在首批国产Model 3轿车交付给了就职于特斯拉的买家之后，该公司在1月7日开始向公众交付并为此举行了仪式，马斯克参加了该仪式并对中国政府表示了感谢，因为后者帮助其位于上海郊区的工厂在短短一年时间内建成投产。

特斯拉从1月3日开始将国产车的起售价下调9%，在政府补贴后的价格降至299,050元人民币（58694.07新币）。生产总监宋刚说，上海工厂现在每周组装1000多辆汽车，计划这一年把该速度提高一倍。知情人士曾透露，随着特斯拉在本地的组件采购增多，2020年下半年可能进一步降价。