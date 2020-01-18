女网友闭馆日开豪车进故宫惹众怒 故宫致歉

一名女网友在社交平台晒出在故宫闭馆期间开豪车进故宫的照片被指行使特权，引发舆论热议，故宫已确认此事并向公众致歉。

根据《新京报》和《人民日报》报道，网友名为“露小宝LL”的用户通过微博晒出开车进故宫照片一事昨晚登上热搜，引发网络热议，有网友质疑能开车进故宫是有特权。

这名用户名为“露小宝LL”的微博用户发布了一组照片，文字内容为：“赶着周一闭馆，躲开人流，去故宫撒欢儿~”。该用户还为这段文字配了四张图片，图片背景均为太和门广场，其中三张图片上有一辆黑色奔驰车出现。据报道，该用户是中国国航前乘务员。国航方面核实，该名女子确实曾系该司乘务员，确认日前已离职。

6小时后，故宫博物院确认此事并向公众诚恳致歉。故宫博物院称：针对今日有网民发布周一开车进入故宫事件，经核查属实。故宫博物院对此深表痛心并向公众诚恳致歉。今后，我院将严格管理，杜绝此类现象。感谢社会各界对故宫博物院的关爱与监督。

故宫禁车，最早可以追溯到2013年。

故宫博物院前院长单霁翔曾解释禁车原因，英国的白金汉宫、法国的凡尔赛宫，都不允许车辆穿行，这是一个文化尊严的问题。为了应对一些突发或特殊情况，院内可以使用自行车和电瓶车。国宾或者外国首脑也没有“走后门”。

《环球时报》总编辑胡锡进今天凌晨发表言论称，目前的信息看来，这是一次对特权的滥用。他认为大多数人都是这样看的。存在这样的特权让公众很不舒服，这一事件迅速在网上爆发是必然的。

《环球时报》微信公号昨晚再发文指出，有网友在翻阅了@露小宝LL 的微博后发现，此人曾经在微博上多次表示自己是老一代革命家何长工的“孙媳妇”。另外，有网民发现，这个“孙媳妇”其实并不是过去一年里第一个开车进入故宫的人，已经有多个微博账号被发现都曾晒过他们开车进入故宫的照片，且那位开车进入故宫的“孙媳妇”在狡辩时也曾宣称，当时她身边还停了“十几辆车”。因此被网友质疑此事并不是严格管理那么简单。

事件发酵后，涉事女子已删除了从2020年到2011年的9年间所有微博。

人民日报官微昨晚评论此事称，闭馆日开越野车进故宫，引发轩然大波。故宫不是开越野的场所，更不是撒野之地。如果说点燃公众怒火的是特权，那么引发人们痛心的则是故宫被冒犯。这里的一砖一瓦都见证着历史叙事，一草一木都氤氲着文明气息。故宫，不容碾压！

澎湃新闻昨晚也发表评论指出，故宫方面道歉很快，但是豪车是怎么开进故宫的？谁在“开后门”？这样的“开后门”是不是对文物造成了严重的风险？该负什么样的法律和行政责任？这个必须讲清楚。

评论称，在外国首脑都不能开车进入的故宫，居然有人将奔驰车开到金銮殿前边，这足以说明故宫目前安全管理出现了严重漏洞，这事不能用两指宽的微博道歉了事，必须全面调查事实 ，依法严惩责任人。