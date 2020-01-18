分析：若中国大幅购买美石油 或使全球轻质原油市场大洗牌

在中美贸易协议中，中国承诺大幅增加采购美国能源产品，行业消息人士指出，如果美国石油在中国市场排挤主要竞争原油品种，将改写全球原油交易流动。

据路透社报道，中国承诺未来两年购买至少价值524亿美元（706.02亿新币）的美国能源产品，贸易商及分析师指出，实现这项承诺的唯一途径是大幅增加对美国原油的进口。

但为了让美国石油进口有大幅增加的空间，中国进口商料将减少对巴西、挪威及西非等地类似品种或更昂贵品种的订购，如此一来可能引发一场席卷全球的轻质低硫原油市场大洗牌。

一位中国国有油企的消息人士说，“要分散供应源及压低西非原油价格的话，美国原油一直都是个好选择。”消息人士透露，现在运费非常高。

中国独立炼厂并未购买美国原油，但一些贸易消息人士说，如果中国取消了对美国石油现行的5%关税后，交付至中国的西德克萨斯中质油（WTI）米德兰价格估计要比巴西Lula原油和某些西非原油每桶便宜0.50至1美元，因而具备吸引力。

未来两年美国石油产量料将创纪录，中国重新成为美国石油的大买家，有助于消化过剩供应，不过近期美国石油至亚洲的运费飙升，令出口放慢。

消息人士称，中国自美国大举进口石油可能令其他亚洲买家承压，比如印度、韩国和台湾，2019年当中国做壁上观的时候，他们均增加了对美国石油的进口。

一位在新加坡的石油贸易商说道，“若中国不得不购买大量美国原油，对其他多数买家来说则没有套利空间，因运费一定会涨的很高。”

高盛分析师在1月10日的报告中估计，2020年中国的原油进口将可能增至50万桶每日，2021年将达到80万桶每日。

交易员认为，美国原油与一些非洲原油的特性类似，因此可以取代非洲原油供应炼厂。

多数非洲原油主要是在现货市场交易，因此进口商要想替换这些原油，会比替换那些被长期供应合同锁定的原油更加容易。

2019年前11个月中国对美国原油进口自上年峰值24.56万桶每日骤降43%，至138,790桶每日，因当时中美贸易紧张局势升级，北京方面对美国石油加征5%的进口关税。