中国掀起最猛药品降价浪 跨国医药公司被淘去

有媒体报道，中国极力设法遏制其走向老龄化的人口的医疗保健费用，在中国史上最大一股药品降价浪潮中，跨国制药商在大部分全国采购合同方面都输给了本土竞争对手。

据彭博社报道，在周五（1月17日）招标的33种常用药品中，全球性制药公司一些最赚钱的产品出现了最大降幅。工银国际的医疗保健行业分析师张佳林说，拜耳公司（Bayer）的糖尿病药物阿卡波糖降价80%。

张佳林说，这一批里包括高血压、痴呆症和病毒性感染药物在内的其他一些药物，价格在竞标中下跌了逾60%。虽然正式中标结果尚未公布，但引述在场公司代表的消息在互联网上流传开来，造成了一些股价波动。

张佳林还介绍，这一次的总体价格降幅比第一轮还要大；多数原研药生产商在本轮都出局了，可以看出这项操作将逐步淘汰原研药生产商、用国内公司取而代之。原研药生产商指的是发现和开发出相关药品的西方制药公司。

彭博社在报道中写道，中国正在加倍努力、大刀阔斧地改革医疗体系，想通过降低非专利药物的价格来把国家的资金节约出来，用于帮助开发新型、前沿药物。这场运动正在给国内外药品生产商的利润率带来压力。

2018年末的试点项目让药品降价了一半多；更廉价的仿制药生产商冲击了国际同行。而这一成功让北京有底气在2019年把该计划扩展到全国，然后为其公立医院启动第二轮集中采购。

中国曾是全球制药商非专利药物一个利润丰厚的市场，而今它们必须适应这里的一个新常态了。在上一轮集中采购中，像辉瑞公司的降脂药立普妥(Lipitor)之类的知名药物，在中国的售价最高降低了74%。

中国政府这次为每种药物增加了一个价格上限。根据工银国际估计，这些价格上限比目前国内售价低了至多95%。