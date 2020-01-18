收不抵支 中国收费公路已欠债5.7万亿人民币

数据显示，中国收费公路整体债务规模不断扩大，截至2018年，收费公路债务余额已经高达56914亿元（人民币，下同，11178.95亿新币）。也就是说，平均每一公里收费公路的身上，就背着3386万元的债。

据《新京报》的微信公众号1月18日报道，中国交通运输部关于全国收费公路的最新统计数据显示，16.81万公里收费公路，1316个主线收费站，2018年一年亏损了4069.4亿元。

交通运输部从2014年开始，每年公开发布上一年收费公路的里程规模、建设投资、债务余额等情况。梳理历年的统计公报，记者发现，能够找到相关数据的九年里，从2010年的2859亿元到2018年的5552亿元，全国收费公路通行费收入增长了94%，可这远远赶不上支出上升的速度。

从2010年到2018年，全国收费公路支出由2827亿元上升到9622亿元，自公布数据以来，中国收费公路仅在2010年一年没有亏损，之后通行费的收支缺口便不断扩大，从2011年到2018年扩大了近12倍。

为什么收费公路的债这么高呢？文章分析道，为了解决“行路难，行车难”的问题，中国国务院1984年出台“贷款修路、收费还贷”的收费公路政策。

此后，随着收费公路里程的不断增加，投在公路建设上的钱越来越多，而这之中债务性资金投入占了很大比重。

数据显示，2013年至2018年，中国公路建设债务性资金投入累计近30万亿元，占建设投资总额的比重一直接近70%。

文章写道，建设搞起来了，贷的款也就多了。

数据显示，近年来，收费公路整体债务规模不断扩大，截至2018年，中国收费公路债务余额已经高达56914亿元。也就是说，平均每一公里收费公路的身上，就背着3386万元的债。

据了解，2017年开始，发行地方政府债券成为地方政府实施债务融资新建公路的唯一渠道。随着近几年地方债监管的趋紧，资金成了收费公路建设的一大制约因素。

去年年底，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会印发《关于金融服务支持收费公路制度改革的指导意见》，提出要拓宽投融资渠道，缓解融资对收费公路建设的制约，涉及收费公路的相关政策出现松动。