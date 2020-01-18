港警截获10个美国寄港邮包 检获500多发子弹

香港警方截获10件由美国寄往香港的邮包，发现里面藏有余500发子弹。顺腾摸瓜调查后，抓捕了一名男子，另检获一支手枪和近100发子弹。

据东网报道，港警在1月17日的例行记者会上介绍，1月7日至10日在土瓜湾一间速递公司，截获10件由美国寄往香港的邮包，发现里面藏有362发长枪子弹、150发九毫米短枪子弹及99条引爆电线，另外发现瞄准器、前后准星、手把等枪械零件。

顺藤摸瓜进行调查后，警方1月17日早上在沙田广源村拘捕一名男子，后在上址一单位中，搜获一支P80半自动手枪及92发子弹，其中47发子弹被藏在七个弹匣内。

经过调查，警方相信涉案枪械及配件均从购物网站购入，企图以拆件寄送方式运达香港。被捕男子负责收取邮包及装嵌枪械，再分发予其他人士。案中检获的P80手枪经军械鉴证专家检验后，证实已经装上盛载子弹的弹夹，可以即时发射，至于是否曾经使用则仍待调查。

警方相信被捕男子亦与极端勇武组织有联系，企图在日后的示威游行使用有关枪械，借以制造混乱及袭击警务人员。至于案件与本周二在上水坪輋河坝村揭发的爆炸品案是否有关连，则仍待进一步调查。

警方强调，藏有及使用枪械属严重罪行，根据《火器及弹药条例》，可被判处14年监禁。

有消息指，涉案男子熟悉机械，对拼装枪械有研究。据悉，他从海外购入枪械配件，自行组装手枪，并供应予激进抗争者使用。

去年12月8日至今，香港接连查获多宗枪械及爆炸品案，共拘捕13人，六人已被检控，三人仍被拘留。