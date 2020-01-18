一山西区委书记给企业家撑腰 发言视频获网友称赞

在一则题为“区委书记为企业家撑腰”的视频中，中国山西省太原市尖草坪区区委书记表示，每个企业家背后都有一片血泪史，政府应该及时解决企业家反映的问题。不少网友对此表示感动。

据澎湃新闻报道，山西省太原市尖草坪区多名政界人士证实，视频中发言的确是尖草坪区区委书记、不锈钢产业园区党工委书记卢俊峰。卢俊峰是于1月16日当地不锈钢产业园区服务企业发展大会上作出发言。

在这段三分半钟左右的视频中，卢俊峰说，“企业家们从投资进来的那一刻开始，就已经将身家性命和资产绑定了。抓生产的抓、降成本的降、拓市场的拓、还得谋创新，一阵子不创新就淘汰了。东西找见市场卖出去还得要钱去，要回钱来还得给人们发工资、还得交税收、还得应对同行业的竞争、还得应对市场的迭代、还得应对我们这一帮子大老爷们儿……”

他表示，“古语讲了‘富贵险中求’，太不容易了，每一个企业家的背后，都有一片血泪史啊！他们不是单纯为了自己，我们也应该醒一醒了！反映回来的问题，当天必须研究；一般性问题必须三天解决；稍微疑难点的问题七天解决；再难的问题一个月解决；所有的问题都得解决！谁要是在这个上面犯了我前面所说的那些话，就是我刚才讲的。那我们举起棒子打你们的时候，那就是格杀勿论！对你就不存在心慈手软！哪个干部存在这些问题，让大家看看，我们端在桌面上，让大家看看你是不是个东西，讲给我们的干部听。”

视频来源是食安山西新闻微信公众号。

“草坪宣传”微信公众号1月17日发布消息，上述会议指，大小企业使得园区快速发展，两区干部要为企业提供有力支持和坚强保障，免除企业和企业家的后顾之忧，企业遇到困难时，当随叫随到的“店小二”，提供全过程、无缝隙、保姆式服务，企业遇到危机时，当撑腰作主的“娘家人”。

有网友对此表示十分“感动”，还有网友写道“长期观其后效，但首先能说出这些话就算是个好现象”。