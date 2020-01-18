中国首次火星探测任务拟今年实施

中国首次火星探测任务计划今年择机实施。

据澎湃新闻报道，在1月17日的中国航天科技活动蓝皮书新闻发布会上，航天科技集团五院火星探测器副总设计师贾阳介绍说，今年将择机实施火星探测任务，此次任务将实现一次发射任务进行火星环绕和着陆巡视，开展火星全球性和重点区域性综合探测。

据悉，火星探测器将由长征五号运载火箭发射至地火转移轨道，与运载火箭分离后，在地面测控的支持下经过轨道机动和中途修正，在近火点实施制动，实现火星捕获，进入环火椭圆轨道，运行到合适的窗口后探测器实施降轨控制，释放火星着陆巡视器。

贾阳介绍，“着陆巡视器进入火星大气，通过气动外形、降落伞和发动机多级减速，软着陆于火星表面。火星车与着陆平台分离后将在火星表面进行巡视探测，这个时候环绕器将为火星车中继通信并展开环绕火星探测。”

贾阳说，这次火星探测没有重复其他国家火星探测的老路，起点设置很高。

去年11月14日，中国首次火星探测任务着陆器悬停避障试验在位于河北省怀来县的地外天体着陆综合试验场完成，此次试验是中国火星探测任务首次公开亮相，试验模拟了着陆器在火星环境下悬停、避障、缓速下降的过程，对其设计正确性进行了综合验证。

贾阳评价道，“去年的试验为今年的火星探测任务实施奠定了坚实的基础。”