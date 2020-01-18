林武被补选为山西省长 楼阳生添新职

中国山西省人民代表大会补选林武为省长。现任山西省委书记的楼阳生当选山西省人大常委会主任。

据中国新闻网报道，中国山西省人大会议1月18日补选林武为山西省人民政府省长，补选楼阳生为山西省人民代表大会常务委员会主任。

60岁的楼阳生是浙江浦江人。他从中共基层做起，长期在浙江省地方任职，1984年2月出任共青团龙游县委书记，1996年担任共青团浙江省委书记。2008年1月，他当选第10届浙江省政协副主席，兼任中共浙江省委统战部部长。

2009年1月，楼阳生调升海南省委常委、组织部部长。2012年3月，他转任湖北省省委常委、组织部部长。2014年6月，楼阳生被任命为山西省委副书记，并在两年后升任山西省长，在2019年11月被任命为山西省委书记。

林武出生于1962年2月，是福建闽侯人。他在16岁的时候就读江西冶金学院，在冶金系炼钢专业学习，毕业以后先在湖南省湘钢第一炼钢厂当了12年的干部，其后担任过湘钢第二炼钢厂厂长、湘潭钢铁公司经理和湘潭钢铁集团公司总经理。

林武在41岁的时候获任湖南省经济贸易委员会主任，开始长期在湖南任职，之后担任过娄底市市委书记、省委组织部常务副部长、湖南省委常委、长株潭试验区工委书记等职。

林武在2016年1月，其54岁的时候，从湖南省转至吉林省，担任过吉林省委常委、组织部部长、副省长、省政府党组副书记的职务。

在吉林省担任领导约两年后，林武又从吉林省转至山西，首先在2018年5月起担任山西省政府党组副书记，2018年12月担任省委副书记，今年1月被选为省长。