去年以来中国29家五星酒店被摘星

有媒体注意到，2019年以来，中国已有29家五星级酒店被摘星，涉及喜来登、希尔顿、雷迪森等多个知名酒店品牌。

据澎湃新闻报道，全国旅游星级饭店评定委员会发布的星评公告显示了上述数据。

海南海口喜来登酒店1月17日被取消五星级旅游饭店资格，被“摘星”的还有无锡雷迪森广场酒店和重庆希尔顿酒店，这两家在2019年2月和8月被摘星。

除了被取消五星级旅游饭店资格的，还有累计32家酒店被要求限期整改12个月，

中国文旅部2019年初至今发布四批次“摘星”、整改公告中，涉事酒店主要存在卫生和消防安全问题严重、服务不规范问题突出、设施设备陈旧等问题。

在2019年2月发布的公告中，文旅部特地还指出了具体问题，包括客房及过道地面污渍明显，餐厅天花板渗水发霉，客房电热水壶锈迹严重；灭火器过期，消防栓长期未进行检查，消防检查记录缺失；安保管理松散，无礼宾、送餐、开夜床服务，游泳池无救生员在岗值守等。

2018年11月，《杯子的秘密》视频在网上热传，引发了一场星级酒店的信任危机。

文旅部随后对星级酒店组织一系列的暗访检查，不符合要求的星级酒店被摘星，并进行整改。文旅部2019年4月在官网刊文指，竞争加剧、消费迭代等原因，包括高星级饭店在内的一些星级饭店陷入了恶性竞争泥潭，质量管理懈怠，卫生、安全、服务质量等问题时有发生，使整个星级饭店行业遭遇信任危机。