中共党报评吴花燕善款事件：彻查才能维系慈善公信

中共中央机关报《人民日报》就贵州女大学生吴花燕善款事件发表评论文章。文章指出，事件真相有待彻查，尚不能轻易下结论，中国民政部就此事约谈儿慈会，是重塑慈善公信力的必要环节。

《人民日报》1月18日发布评论文章《吴花燕善款风波，彻查真相才能维系慈善公信》。文章首先梳理的事件的发展：公开资料显示，9958平台曾以吴花燕之名募款逾百万元，而只转款20000元（人民币，下同，3928.36新币）。

中华少年儿童慈善救助基金会解释，“吴花燕病情有反复，尚未达到手术条件，因此余下善款未能拨付至医院。”

院方表示，并没有收到这20000元。9958平台提出，未及时转交善款是因为家人和当地政府干涉，也被当地否认。

文章评论道，各方表态并不一致，事件仍扑朔迷离，尚不能轻易下结论，真相有待彻查。中国民政部发声并约谈儿慈会，是抵达真相的第一步，是重塑慈善公信力的必要环节。

文章表示，与此同时，还有很多事应该做好，很多程序和细节需要完善。比如，以受助者的名字发起募捐应该告知受助者，更要尊重其意愿；善款的募捐情况和资金流向必须清楚；剩余善款的使用需要符合规定。

文中写道，慈善的生命在于公信力。慈善机构需敬畏法律，更应该习惯于全过程接受公众的监督。